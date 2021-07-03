Лукашенко признался, что его убило: в театре «чуть ли не звучал «Магутны Божа»

Лукашенко обратился к артистам Большого театра. Фото: пресс-служба президента

После гала-концерта 3 июля в Большом театре по случаю Дня независимости, где президент Александр Лукашенко слушал оперу и смотрел балет, а затем выступил с призывом к творческой интеллигенции, призвав «больше не совершать неправильных шагов» и не заниматься политикой, он продолжил:

- Наверное, упустил я вас в том плане, что редко бывал на ваших постановках, спектаклях, на представлениях.

Как пишет пресс-служба президента, он считает, что частично в этом причина «негативных проявлений в культурной, театральной среде». Речь идет об осени 2020 года, периоде массовых протестов после президентских выборов.

- В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал «Магутны Божа». Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе.

Напомним, 27 октября перед показом оперы артисты обратились к зрителям с осуждением насилия на улицах Минска и других городов. Затем в зале раздалось пение белорусского духовного гимна «Магутны Божа». После этого произошли увольнения некоторых артистов.