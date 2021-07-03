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Общество3 июля 2021 22:07

По госТВ показали видео нападения на Азаренка и рассказали подробности антитеррористической операции

Из Украины доставили взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки, говорится в сюжете
Источник:kp.by
По госТВ показали видео нападения на Азаренка. Фото: скриншот видео ОНТ

По госТВ показали видео нападения на Азаренка. Фото: скриншот видео ОНТ

На государственных телеканалах вышли сюжеты о недавней «антитеррористической операции» в Беларуси, о которой рассказывал президент Александр Лукашенко (читайте подробнее: Лукашенко: «Отряды самообороны» пытались подорвать узел связи РФ в Вилейке и поджечь колонну лесозаготовительной техники). Как говорится в сюжете ОНТ, участники Telegram-чата, которым руководит гражданин Германии Денис Хоффман, пытались совершить ряд преступлений. В частности, напасть на работника телеканала СТВ Григория Азаренка.

- Сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем за следующими вами, - говорит голос за кадром, рассуждая о будущей подаче информации. Ведущего караулили возле дома вечером, когда он шел с работы. Однако тот знал о предстоящем нападении. Исполнителями в сюжете назвали некоего Дмитрия Сосновского и его подельника.

Другие люди, как утверждается, хотели подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. В сюжете показали фото взрывных устройств и момент задержания некоего Алексея Глотова, вооруженного пистолетом:

- Хоффман из Германии сформировал боевую группу из граждан Беларуси. Из Украины доставили взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки.

Еще одна задержанная, Наталья Матвеева, на видео признается, что хотела поджечь лесовозы.

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Поджог, подрыв и убийство что планировалось в Беларуси? Подробности антитеррористической операции
Поджог, подрыв и убийство что планировалось в Беларуси? Подробности антитеррористической операции
Эмоциональное выступление Президента накануне Дня Независимости на торжественном собрании во Дворце Республики запомнится еще и подробностями операции белорусских спецслужб по пресечению террористических ячеек. Поджог, подрыв и убийство такие зверства планировали кураторы из-за рубежа и едва не осуществили задуманное. Комментируя эти случаи, Александр Лукашенко назвал фамилии тех, кто пошел на преступления. И откуда шли команды на исполнение. Все самые последние новости смотрите здесь: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuGCnujoOtrdeRmtHgw5Q3hYUesKjunUU Подписывайтесь и смотрите еще больше интересных видео на наших каналах: ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА: https://www.youtube.com/channel/UCa8qj-fho_vyi5hJoO777FA НАШЕ УТРО: https://www.youtube.com/channel/UCwG6rHiU8Yk-rOygpjFRRgQ _______ Мы в социальных сетях и в мессенджерах: VK https://vk.com/telekanalont Facebook https://www.facebook.com/telekanalont OK.RU https://ok.ru/telekanalont Twitter https://twitter.com/onttvchannel Instagram https://instagram.com/ont.news Telegram https://t.me/ontnews