По госТВ показали видео нападения на Азаренка и рассказали подробности антитеррористической операции

По госТВ показали видео нападения на Азаренка. Фото: скриншот видео ОНТ

На государственных телеканалах вышли сюжеты о недавней «антитеррористической операции» в Беларуси, о которой рассказывал президент Александр Лукашенко (читайте подробнее: Лукашенко: «Отряды самообороны» пытались подорвать узел связи РФ в Вилейке и поджечь колонну лесозаготовительной техники). Как говорится в сюжете ОНТ, участники Telegram-чата, которым руководит гражданин Германии Денис Хоффман, пытались совершить ряд преступлений. В частности, напасть на работника телеканала СТВ Григория Азаренка.

- Сегодня мы Азаренку отрезали язык его грязный и идем за следующими вами, - говорит голос за кадром, рассуждая о будущей подаче информации. Ведущего караулили возле дома вечером, когда он шел с работы. Однако тот знал о предстоящем нападении. Исполнителями в сюжете назвали некоего Дмитрия Сосновского и его подельника.

Другие люди, как утверждается, хотели подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. В сюжете показали фото взрывных устройств и момент задержания некоего Алексея Глотова, вооруженного пистолетом:

- Хоффман из Германии сформировал боевую группу из граждан Беларуси. Из Украины доставили взрывные устройства, боевые пистолеты, радиостанции, дымовые шашки.

Еще одна задержанная, Наталья Матвеева, на видео признается, что хотела поджечь лесовозы.