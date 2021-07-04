Песков заявил, что Александра Лукашенко ждут в Крыму. Фото: rbc.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко готовы принять в Крыму. Слова Пескова прозвучали в анонсе очередного выпуска программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

- Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Да, конечно, ждем, - сказал Песков.

Пока неизвестно, на какой именно вопрос сказал данный ответ Песков. Программа выйдет в эфире 4 июля.

Напомним, что Александр Лукашенко 2 июля, выступая на торжественном собрании в преддверии дня Независимости, заявил о том, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

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