Григорий Азаренок прокомментировал попытку покушения на него. Фото: ОНТ

Журналист телеканала СТВ Григорий Азаренокв эфире телеканала ОНТ прокомментировал попытку покушения на него. Он отметил, что данное покушение на него было не первым.

- Когда я был маленьким, мой отец делал филь «Ненависть. Дети лжи», и тогда бандеровские националисты пытались, писали, что «головой твоего сына поиграют в футбол». Значит семейная традиция продолжается, - сказал Азаренок.

Он также обратился к оппонентам и заявил, что его запугать не получится.

- За нами наш президент, и мы берем с него пример. Мы сами видели, как он защищал свой дом, свою страну с автоматом в руках и вместе со своим сыном, - подчеркнул Азаренок.

Напомним, что 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в преддверии дня Независимости, заявил, что была попытка убийства журналиста СТВ Григория Азаренка.

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