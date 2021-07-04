Белорусский дирижер стал художественным руководителем Краковской филармонии. Фото: "Наша нiва"

Белорусский дирижер Александр Хумала стал художественным руководителем Краковской филармонии. До 2019 года Хумала работал в Беларуси и был главным дирижером музыкальной капеллы «Сонорус». Об этом сообщает издание «Наша нiва».

- С краковской филармонией я сотрудничаю уже давно. Мой первый концерт с ее симфоническим оркестром состоялся еще в 2015 году: тогда мы делали премьеру Четвертой симфонии Хенрика Гурецкого, которую нашли после его смерти. После этого я каждый год выступал с краковским оркестром как приглашенный дирижер. Однажды мы даже съездили в тур, а во время пандемии коронавируса сделали онлайн-концерт, - рассказал Хумала.

Александр Хумала в 2019 году покинул пост главного дирижера капеллы «Сонорус» и поехал в Краков учиться в Ягеллонском университете «стратегическому менеджменту в сфере культуры».

- Изначально я планировал уйти во время учебы. Еще в этом году я выступал с капеллой как приглашенный дирижер и даже думал туда вернуться. Но в апреле понял, что назад дороги нет. Директор мне дала понять, что в моих услугах капелла «Сонорус» больше не нуждается, - отметил Хумала.

По его словам, должность художественного руководителя в Краковской филармонии стала для него настоящим вызовом.

- Да, это большой вызов. Ведь это одна из лучших филармоний в Польше, к тому же в таком историческом городе. Если посмотреть, кто здесь работал и кто был главным дирижером, - определенный тремор и переживание появляются. Я уже стараюсь вникать во все и пытаюсь строить какое-то совместное будущее, - заявил Хумала.

Александр Хумала получил образование в Белорусской государственной академии музыки и роттердамской консерватории в Нидерландах. Он стажировался в итальянской оперной академии в Равенне.

Хумала является магистром искусствоведения, лауреатом международных конкурсов дирижеров, обладателем премий и наград в разных странах мира. Во время работы в Беларуси он пропагандировал современную белорусскую музыку.

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