Медики установили, как может проявляться штамм коронавируса «дельта» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики установили, как может проявляться штамм коронавируса «Дельта». Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, все чаще стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта – диарею, боли в животе. Данный симптом добавился к тому, что было раньше, а именно кашель, боль в мышцах и слабость, - сказал пульмонолог Алексей Никишенков.

Напомним, что штамм коронавируса «Дельта» впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года.

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