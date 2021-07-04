Новый рекорд: погранслужба Литвы за сутки задержала 160 мигрантов из Беларуси, которые незаконно пересекли границу

Погранслужба Литвы за сутки задержала 160 мигрантов из Беларуси, которые незаконно пересекли границу. Фото: погранслужбы Литвы

Литовские пограничники за сутки задержали 160 мигрантов из Беларуси, которые незаконно пересекли границу. Информация об этом была опубликована на сайте пограничной службы Литвы.

Большинство мигрантов были задержаны на территории Друскининкайского самоуправления. Случаев сопротивления сотрудникам зафиксировано не было.

- Многие мигранты, который были задержаны друскининкайскими пограничниками, рассказывают похожие истории. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а местная власть ввела новую плату для таких студентов. Их якобы выселили из студенческих общежитий и вынудили уехать из Беларуси. Мигранты говорят, что из-за близости Гродно в Литве они выбрали именно эту страну, а не Польше, - написано в сообщении на сайте пограничной службы Литвы.

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