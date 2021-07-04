В МВД сообщили, что празднование Дня Независимости прошло без происшествий. Фото: https://t.me/minskiygorispolkom

В Министерстве внутренних дел сообщили, что празднование Дня Независимости прошло без происшествий. Информация была опубликована в телеграм-канале МВД.

- В субботу, 3 июля, праздничные мероприятия прошли более чем в 300 местах по всей Беларуси. Наиболее значимые из них состоялись возле мемориального комплекса «Курган Славы», а также у обелиска «Минск – город-герой». Во всех регионах торжества завершились праздничным салютом, - отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме.

- Основное внимание уделялось вопросам личной и имущественной безопасности граждан, а также дорожной безопасности. Надлежащий уровень охраны общественного порядка был обеспечен. Оперативная обстановка в Беларуси была спокойной, чрезвычайных происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено, - прокомментировали в ведомстве.

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