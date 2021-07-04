Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июля 2021 года: 944 новых случая COVID-19, 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 4 июля. За сутки было выявлено 944 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 421 350 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 168 человек.

Всего в Беларуси на 4 июля коронавирусной инфекцией переболели уже 414 460 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 185 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 6 миллионов 866 тысяч 341. За последние сутки провели 18 045 тестов.

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