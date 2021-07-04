На финал Евро-2020, трансляция которого состоится 11 июля на стадионе Динамо, лимит билетов для скачивания исчерпан

На финал Евро-2020, трансляция которого состоится 11 июля на стадионе Динамо, лимит билетов для скачивания был исчерпан Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На финал Евро-2020, трансляция которого состоится 11 июля, в воскресенье, на стадионе Динамо, лимит билетов для скачивания был исчерпан. Информация об этом была размещена в сториз стадиона Динамо в инстаграм.

- Лимит билетов для скачивания на просмотр финала Евро-2020, трансляция которого состоится 11 июля, исчерпан. В порядке живой очереди по эпидемиологическим показаниям стадион сможет пропустить 1500 гостей, помимо тех, кто придет по билетам, - говорится в сообщении.

На финал Евро-2020, трансляция которого состоится 11 июля на стадионе Динамо, лимит билетов для скачивания был исчерпан. Фото: сториз стадиона Динамо в Инстаграм

Также в сообщении написано о том, что приоритет на проходят будет предоставлен тем, у кого имеется «Сертификат о вакцинации против коронавируса».

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