Минлесхоз: Запрет на посещение лесов был снят на всей территории Беларуси

На всей территории Беларуси был снят временный запрет на посещение лесов Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве лесного хозяйства сообщили, что запрет на посещение лесов был снят на всей территории Беларуси. Информация об этом была опубликована на сайте Минлесхоза.

На сайте ведомства размещена интерактивная карта, при помощи которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. По данным на 4 июля интерактивная карта была вся выделена зеленым цветом. Это значит, что запрет на временное посещение лесов был снят.

На всей территории Беларуси был снят временный запрет на посещение лесов. Фото: скриншот с сайте Минлесхоза

Ранее министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа говорил о том, что стоить оперативно снимать запреты и ограничения на посещение лесов там, где уже прошли дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дожди и грозы по 7 июля каждый день - а что потом? Посмотрели прогноз погоды.

Температура воздуха подрастет и вновь приблизится к жаркой. (подробности)

«Лисички - только по канавам и низинам, земляника сохнет и мельчает, но зато сладкая»: узнали о лесном урожае в Беларуси.

На прошлой неделе в Беларуси начались и продолжатся дожди - грибов и ягод должно стать больше. (подробности)