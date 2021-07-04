Дожди, грозы и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 5 июля

Ненастная погода ожидается в Беларуси 5 июля Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ненастная погода ожидается в Беларуси 5 июля. Об этом сообщили синоптики. На этот день объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и тумана.

Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, сообщает сайт pogoda.by.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в основном по южной половине республики. Ночью и утром в отдельных районах страны туман.

Ветер будет восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Столбики термометров ночью покажут от +13°С… +19°С, днем будет от +22°С до +28°С.

Читайте также:

Дожди и грозы по 7 июля каждый день - а что потом? Посмотрели прогноз погоды

Температура воздуха подрастет и вновь приблизится к жаркой (подробности).

Температурные рекорды обновлены почти по всей Брестской области

Самая высокая температура отмечена в Пинске – 35,3 градуса (подробности).

Вот так плюсанули! В Могилеве жара в 37 градусов, такого не было за всю историю метеонаблюдений

Это на две десятых градуса больше, чем предыдущий рекорд (подробности).