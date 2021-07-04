Дожди, грозы и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 5 июля

Ненастная погода ожидается в Беларуси 5 июля
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Ненастная погода ожидается в Беларуси 5 июля. Об этом сообщили синоптики. На этот день объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и тумана.
Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, сообщает сайт pogoda.by.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в основном по южной половине республики. Ночью и утром в отдельных районах страны туман.
Ветер будет восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Столбики термометров ночью покажут от +13°С… +19°С, днем будет от +22°С до +28°С.
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