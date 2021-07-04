Епископ Буткевич рассказал, какой знак послал Бог белорусам пожаром в Будславском костеле

Председатель Конференции католических епископов Беларуси Олег Буткевич объяснил, какой знак послал Бог белорусам пожаром в Будславе. Фото: catholic.by

Председатель Конференции католических епископов Беларуси Олег Буткевич возглавил ночную мессу на Будславском фестивале, которой предшествует традиционное шествие со свечами.

Приветствуя всех участников феста, глава белорусского католического епископата отметил, что в это неспокойное и трудное время, омраченное пандемией, социально-политическим кризисом в стране и недавним пожаром в Будславском костеле, сюда приехали верующие и принесли боль своих сердец божьей матери, которая их утешает.

Он начал проповедь с цитаты белорусского классика Якуба Коласа: «Мой родны кут, як ты мне мілы…»

Затем Буткевич рассказал, что видит божий знак в пожаре в Будславском костеле.

– Вопрос о Божьей власти действительно венчает вопрос нашей веры: так же, как крыша венчает все здание. И вот он, знак у нас перед глазами: сгоревшая крыша Будславской базилики, – сказал пастор, его цитирует портал catholic.by.

– Базилика, которая является символом, знаком нашей веры осталась без крыши из-за пожара. Пусть этот инцидент поднимет перед нами вопрос об авторитете Бога. Пусть восстановление кровли Будславской святыни станет символом и знаком воссоздания и укрепления авторитета Бога в нашей личной и общественной жизни. И пусть сам Будслав всегда будет для нас «родным кутом», где может отдохнуть каждая человеческая душа, примирившаяся с Богом, – пояснил Буткевич.

Напомним, что пожар в Будславском костеле произошел 11 мая. Будславский костел – уникальный для Беларуси храм. Это одна из трех малых базилик во всей республике. Такой титул святыне в Будславе присвоил папа римский Иоанн Павел II в 1994-м году. Несколько лет назад проходящий каждое лето в костеле и около него Будславский фест попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

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