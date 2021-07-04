Улицы превратились в реки: мощный ливень затопил Гродно 4 июля

Сильный ливень накрыл в воскресенье 4 июля Гродно. Фото: ВКонтакте / newgrodno

Сильный ливень накрыл в воскресенье, 4 июля Гродно. Об этом сообщает newgrodno. В результате несколько улиц города и пригород превратились в реки.

На многих водителей ненастье обрушилось в пути, машины с трудом ехали по залитым ливнем дорогам.

Также затопило новую развязку у деревни Погорана. Пользователи поделились в соцсетях видео сильного ливня в Гродно и пригороде.

И это уже не первый ливень, который затопил город в последние дни. Так, 2 июля, жители областного центра тоже испытали на себе удар стихии. Тода за сутки в Гродно выпала почти четверть месячной нормы осадков.