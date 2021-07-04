Доктор Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от коронавируса

Опасаться антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса не стоит, утверждает доктор Мясников. Фото: pixabay

Опасаться антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса не стоит. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, это явление представляет собой «парадоксальное усиление инфекции» после появления антител к ней. Медик уточнил: когда в 2002 году мир столкнулся с вирусной пневмонией, то во время экспериментов на грызунах ученые обнаружили такой феномен.

– Сегодня при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции, – утверждает Мясников.

Медик считает, что «околомедицинские круги» намеренно распространяют информацию о вероятности массового проявления антителозависимого усиления инфекции после прививки.

Читайте также:

Минчанам начали приходить SMS-сообщения о бесплатной прививке от коронавируса

Жителей столицы призывают позаботиться о своем здоровье и принять участие в вакцинации (подробности).

Как защититься от заразного индийского штамма корнавируса «Дельта», рассказал доктор Комаровский

По его словам, не стоит терять бдительность даже жителям тех стран, где мало случаев заражения штаммом «Дельта» (подробности).

Заболевших коронавирусом владельцев домашних животных призвали избегать своих кошек и собак

Это связано с потенциальным риском того, что питомцы могут выступать в качестве «резервуара» для вируса и возвращать его человеку (подробности).