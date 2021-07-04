Лукашенко поздравил народ США с Днем Независимости

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ США с Днем Независимости. Фото: pixabay

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ США с Днем Независимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, что в Соединенных Штатах этот праздник отмечается 4 июля.

«Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей», – сказано в поздравлении.

Кроме того, Лукашенко заявил, что сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов (от экономических до гуманитарных) в общих интересах и взаимно обогащая друг друга.

«Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений», – почеркнул он.

Лукашенко заявил, что сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов (от экономических до гуманитарных) в общих интересах и взаимно обогащая друг друга. Фото: Telegram / Пул первого

Добавим, что Лукашенко направил это поздравление на фоне напряженных отношений между двумя странами. Так, недавно США возобновили санкции против белорусского концерна «Белнефтехим» и еще восьми госпредприятий. Посол США Джули Фишер до сих пор не может приехать в Беларусь. Более того, в белорусском МИД заявили, что посол США пока не имеет никакого официального отношения к Беларуси.

Тем временем в министерстве транспорта США заявили, что намерены ограничить авиасообщение с Беларусью. Причина – задержание Романа Протасевича.

А накануне, когда Беларусь отмечала День Независимости, глава Госдепа США опубликовал твит, в котором обратился к народу республики.

«Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии», – написал Блинкен.

Читайте также:

МИД Беларуси представил доклад о «резонансных случаях нарушения прав человека» в США и странах Европы

Всего в списке оказалась 21 страна (подробности).

Госдепартамент США оставил в силе рекомендации американцам не путешествовать в Беларусь

В документе отмечается, что в составляемом внешнеполитическим ведомством списке стран «28 июня Беларусь остается на четвертом уровне – не путешествовать» (подробности).