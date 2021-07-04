Тело мужчины достали спасатели из Свислочи в Минске

Тело утонувшего мужчины вытащили водолазы из реки Свислочь в Минске. Фото: Twitter / МЧС

Тело утонувшего мужчины вытащили водолазы из реки Свислочь в Минске в районе улицы Даумана. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МЧС.

Утонувшего обнаружили водолазы-спасатели.

«На акватории в районе ул Даумана водолазы МЧС и ОСВОД обнаружили тело мужчины с признаками утопления. Обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что место, где нашли тело, не предназначено для купания.

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