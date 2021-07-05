Фотофакт. В Минске 25-летняя мотоциклистка совершила ДТП

После столкновения с машиной мотоциклистка упала на асфальт. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария с мотоциклом произошла в Минске вечером в воскресенье, 4 июля. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.

ДТП произошло недалеко от 14-го дома на улице Голубева примерно в 17.30 часов. На проезжей части, направляясь в сторону проспекта Газеты «Звязда», 25-летняя мотоциклистка на "Хонда" не справилась с управлением и столкнулась с припаркованной в первой полосе машиной.

Удар пришелся в заднюю левую часть машины. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- После столкновения мотоциклистка упала на асфальт, в аварии она была травмирована, ее доставили в больницу, - прокомментировали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ напомнили мотоциклистам о необходимости реально оценивать дорожную ситуацию и способности своего транспортного средства. Во время движения необходимо выполнять все действия и предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечивать свою безопасность.

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