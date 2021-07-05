Названа самая вакцинированная страна мира, но там продолжают заражаться каждый день по +2000 человек

В ОАЭ привились от ковида более 71% жителей. Фото: Christopher Pike | Reuters

Bloomberg Vaccine Tracker назвал самую вакцинированную страну мира, пишет «Мир 24». Такой статус получили Объединенные Арабские Эмираты, в которых на данный момент от коронавируса привито уже 72,1 процента населения.

Ранее «трекер вакцин» сообщал о лидерстве по вакцинированию Сейшельских островов, там вакцинировалось 71,7% процента из 100 тысяч населения. Напомним, население ОАЭ - около 10 миллионов человек.

При этом по официальной статистике в ОАЭ продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом - последний месяц в среднем по +2000 новых случаев ежедневно. При этом в стране один из самых низких в мире показателей смертности от COVID-19. В стране работает турсфера, а власти стараются не прибегать к жестким ограничительным мерам или локдауну.

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