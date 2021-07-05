Увяз в трясине по пояс. Дятловские спасатели вытащили грибника из болота

Мужчина около часа провел, увязнув по пояс в трясине. Спасатели вытащили его. Фото: МЧС.

В Дятловском районе недалеко от деревни Клишевичи спасатели вытаскивали из болота мужчину. Оказалось, что тот приехал в лес за грибами, заблудился, забрел в болото и увяз.

Грибник позвонил спасателям. Те направились на поиски. С мужчиной постоянно поддерживали связь по телефону. Когда бойцы МЧС нашли его, 67-летний мужчина стоял по пояс в болоте и не мог выбраться. В таком положении он провел около часа.

-Мужчина находился в 400 метрах от дороги. Ему помогли выбраться. Медицинская помощь спасенному не понадобилась, - рассказали в пресс-службе МЧС.

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