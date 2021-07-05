Папу Римского госпитализировали и сделали операцию

Папа Римский перенес операцию на толстой кишке. Фото: AP Photo | Andrew Medichini

Папу Римского Франциска госпитализировали 4 июля в клинику имени Джемелли в Риме, сообщило ТАСС. Позже в службе печати Святого престола проинформировали о состоянии понтифика.

Так сообщается, что Папа Римский в клинике перенес операцию на толстой кишке. Ему потребовалось хирургическое вмешательство в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. Уточняется, что операция была плановой. Кроме того, в пресс-службе Ватикана добавили, что операция проходила под общим наркозом, понтифик хорошо перенес все процедуры.

Накануне госпитализации в воскресенье, 4 июля, Папа Франциск провел традиционную проповедь. Обратившись к верующим, он сообщил, что намерен совершить поездки в Венгрию и Словению (12 - 15 сентября).

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