Молодые испытатели наркотиков из Минска ходили за закладками с маленьким ребенком

Молодые родители в Минске ходили за наркотиками с ребенком. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске будут судить 23-летнюю девушку и ее бывшего супруга. Пару задержали, когда они ездили по городу в поисках закладок с наркотиками. Историю рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.

Вначале мужчина и женщина нашли две закладки с альфа-PVP общим весом 2,11 грамма, потом поехали на улицу Аннаева за поехали за 2,07 гр. мефедрона, который был спрятан неподалеку от одного из домов. За психотропами они отправились, взяв с собой своего маленького ребенка. Когда их задержали, визуально оба уже были в состоянии наркотического опьянения.

Оказалось, парень и девушка работали в одном из интернет-магазинов так называемыми тестировщиками. Наркотики им выдавали бесплатно. Они испытывали действие психотропов на себе, а потом подробно описывали свои ощущения от употребления того или иного вещества.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, ее обвиняют в незаконном без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасного психотропа. Ее бывший муж тоже стал фигурантом уголовного дела.

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