Премьер Головченко об интеграционных программах с Россией: Остались технические моменты

Головченко рассказал о пакете интеграционных документов Беларуси с Россией. Фото: Reuters

Премьер-министр Беларуси рассказал в эфире «Беларусь 1» о том, как идет согласование союзных программ России и Беларуси по интеграции.

По словам Романа Головченко, остаются «технические моменты», а в остальном удалось достичь «существенного прогресса».

- Фактически уже идет речь о согласовании технических моментов, - пояснил премьер.

Также Головченко подчеркнул, что он лично по этому вопросу техно контактирует с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Каждую неделю происходит взаимодействие белорусский и российских вице-премьеров.

- Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован, - добавил Головченко.

И уточнил, что формирование всего пакета союзных программ позволит сформировать новый план работы Союзного государства. Также премьер-министр назвал, в чем уже достигнуты договоренности. Это гармонизация законодательства, выстраивание равных условий для субъектов хозяйствования посредством создания единого регулирования, а также договоренности по администрированию налогов и их структуры.

Головченко пояснил, что наличие согласованного «плана действий» позволит белорусским и российским властям сэкономить на создании схожих компетенций, а также обрести лучшее понимание совместного развития отраслей.

- Имея согласованный план действий, мы будем лучше и четче понимать, как совместно развивать нашу промышленность, сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от таких проблем, как трата денег на создание одних и тех же компетенций, - подчеркнул Роман Головченко

Напомним, ранее посол Беларуси в России сказал, что оставшиеся дорожные карты могут быть подписаны осенью 2021-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости: вот в чем он выразил уверенность.

Российский президент направил 3 июля поздравительную телеграмму (подробности).

Восстановление транспортного сообщения, интеграционные карты и детство в Бресте: что посол России Евгений Лукьянов рассказал на первой пресс-конференции в Минске.

Встреча с журналистами была приурочена ко Дню России, который отмечается 12 июня (подробности).

Владимир Путин рассказал, что значит Беларусь для России.

По его словам, отношения между двумя странами строятся на принципах поддержки, взаимоуважения и учетов интересов друг друга (подробности).

Лукашенко и Путин снова запланировали личные контакты: стали известны подробности разговора 1 июля.

Телефонные переговоры лидеры Беларуси и России провели накануне общения в рамках Форума регионов двух стран (подробности).