Зловещая мутация COVID-19 в Америке: антитела больше не действуют

В США нашли зловещую мутацию ковида. Фото: pixabay.

Очередная мутация ковида обнаружена в Америке, в Калифорнии. Штамм получил название «Эпсилон» и характеристику «зловещего», пишет БелНовости со ссылкой на издание Science.

В большинстве новых случаев заражений на территории США выявляется мутация коронавируса, характерная для «Эпсилона», сообщает издание. Особенность его в том, что у вируса крайне низкая подверженность нейтрализующим антителам. В спайковом белке коронавируса произошли три мутации, они и снизили способность антител нейтрализовать вирус, объясняют ученые. Так, на мутировавший вирус не действуют моноклональные антитела, которые используют в клиниках, а эффективность антител в плазме вакцинированных людей по отношению к «Эпсилону» снижается в 2-3,5 раза.

Установлено, что «Эпсилон» нейтрализует активность 14 из 34 антител, что ставит под вопрос эффективность используемых вакцин или перенесенного COVID-19, пишет издание.

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