СМИ сообщили о выздоровление певицы МакSим, но ее представители это отрицают

Певица МакSим (Марина Абросимова) тяжело болеет пневмонией. Фото: Instagram @maksimartist

В Инстаграме директора российской певицы МакSим появилась публикация об актуальном состоянии здоровья артистки. Ранее СМИ сообщили о выздоровлении поп-артистки, но представитель МакSим Маргарита Соколова сказала, что это не так.

- Еще рано говорить о том что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! - сообщила директор поп-певицы.

15 июня артистка рассказала, что попала в больницу с тех пор она тяжело болеет. Фото: Instagram @maksimartist

Также Соколова уточнила, что священнослужитель отец Лука смог посетить певицу, «причастил и пособоровал» ее. После чего МакSим «пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты».

- Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь! - завершила Соколова свое сообщение.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что певицы МакSим пневмония и сильное поражение легких.

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По словам медиков, у исполнительницы все симптомы коронавируса, но ПЦР-тесты по-прежнему остаются отрицательными (подробности).

Cостояние певицы МакSим ухудшилось: поражены 75% легких.

Ее перевели в группу «КТ-4», она до сих пор находится в коме (подробности).

У певицы МакSим врачи обнаружили признаки еще одной страшной болезни.

Представитель певицы ранее рассказывала, что у нее поражено уже до 75% легких (подробности).