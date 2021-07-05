Головченко сказал, что будет с проектами ЕС в Беларуси из-за санкций, и где будут искать деньги, если их «заморозят»

Головченко заявил, что у Минска есть четкий план работы в условиях западных санкций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусское правительство старается точнее оценить влияние секторальных санкций Евросоюза на экономику страны, сообщил в эфире «Беларусь 1» премьер-министр Роман Головченко.

Также он заявил, что у белорусских властей есть «четкий план работы в условиях санкций». Но добавил, что на данный момент правительство старается «более точно оценить влияние секторальных санкций на экономику».

- Возможно, мы станем еще более мотивированными. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки, - предположил он.

И добавил, что санкции станут для белорусского правительства определенным мотивирующим и стимулирующим фактором. А говоря подробнее о правительственном плане уточнил, что идет поиск новых рынков, но и будет активно развиваться сотрудничеств с «традиционными партнерами».

- В ходе визита в Казахстан мы нашли конкретные проекты, за счет которых будем прирастать в следующие несколько лет, - назвал он один из рынков.

Далее отвечая на вопрос влияния санкций на сотрудничество с финансовыми структурами ЕС, заметил, что у Беларуси «был и остается серьезный пакет проектов», уже одобренных с принятыми решениями. Головченко предположил, что, возможно, санкции не затронут ранее заключенные соглашения. А если это произойдет, сказал, где Беларусь будет искать замещающие средства.

- Возможно, будут приниматься какие-то разъясняющие акты в Евросоюзе, но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации этих проектов, мы знаем, как заместить эти ресурсы, - где-то своими собственными, где-то заемными средствами. Работаем с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств, - заключил Роман Головченко.

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