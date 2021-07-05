Видеофакт. Посмотрите, как в Гомеле спасали 80-летнего мужчину, который висел на балконе третьего этажа

80-летний мужчина выпал с балкона, но успел ухватиться руками за плиту и висел до приезда спасателей. Фото: МЧС.

В Гомеле сотрудники МЧС спасли 80-летнего пенсионера, который висел на балконе третьего этажа. Это произошло 4 июля. Сообщение в МЧС поступило в 16.20 – позвонил фельдшер скорой помощи.

Уже через две минуты спасатели прибыли на улицу Минскую, где на третьем этаже снаружи балкона висел человек. Это оказался пенсионер 1941 года рождения. Мужчина висел, держась руками за балконную плиту.

Как выяснилось, мужчина пытался открыть верхнюю защелку окна, оступился и оказался снаружи балкона, но успел ухватиться за плиту.

-Спасатели пожарной аварийно-спасательной части №2: пожарный Слепцов Владислав и старший пожарный Максименко Сергей под руководством командира отделения Ковалева Вячеслав по автолестнице поднялись в окно балкона и при помощи мускульной силы спасли пенсионера, - сообщает пресс-служба МЧС.

Мужчине не понадобилась госпитализация – медики осмотрели его и выяснили, что пенсионер не пострадал.

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