Запомнился шпагатом с гармошкой и растиражировал «Цячэ вада ў ярок»: погиб Василий Куприяненко

Василий Куприяненко погиб 3 июля. Фото: Facebook Вячеслав Статкевич

Стало известно о смерти заслуженного артиста Беларуси Василия Куприяненко. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель ансамбля «Свята» Вячеслав Статкевич.

Сообщается, что 71-летний музыкант утонул во время купания в Белыничском районе. Не так давно - 29 июня ему исполнился 71 год, а 3 июля его не стало.

Умер заслуженный артист Беларуси Василий Куприяненко. Фото: Facebook Вячеслав Статкевич

Василий Куприяненко основал Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята», благодаря чему народные белорусские песни зазвучали за пределами республики. Он работал «Белгосфилармонии», был фольклористом и аранжировщиком, композитором и просто талантливым артистом. Виртуозно играл на баяне, гармошке, лире, дудке, соломке, жалейке, барабане, бубне.

- Не стала Васіля Аляксеевіча Купрыяненкі. Яго славуты шпагат на сцэне з гармонікам, проста шэдэўр! Дзякуючы Васілю Аляксеевічу на Беларусі і па-за яе межамі гучаць «Цячэ вада ў ярок», «Мае вочы чорныя», «Пасею гурочкі», «Калі каліна не цвіла», «Мамачка родна пусці на сяло» і іншыя. Аўтар арыгінальных песен на вершы Я.Чачота, Я.Купалы і іншых. Стварыў больш 300 інструментальных апрацовак народнай музыкі і песень. Яго апрацоўкі гучаць у шматлікіх прафесійных і аматарскіх калектывах. Выданы некалькі зборнікаў! Вечная памяць, славуты маэстра! - написал Статкевич.

Пользователи соцсети также выразили свою скорбь и соболезнования. Многие написали, что работали когда-то вместе с Куприяненко, и он был «чудесным музыкантом и интересным человеком».

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