Генпрокуратура: Виной дебиторской задолженности «Белшины» в 900 тысяч рублей стала халатность сотрудников

Должностные лица "Белшины" подозреваются в служебной халатности. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В пресс-службе прокуратуры Могилевской области рассказали о возбуждении уголовного дела из-за дебиторской задолженности на «Белшине».

Сообщается, что после образования просроченной внешней дебиторской задолженности прокуратурой была проведена проверка, которая выявила «факты служебной халатности».

Так уточняется, что внушительная дебиторская задолженности выросла в течение 2015 - 2020-го годов. В итоге сумма «дебиторки» превысила 900 тысяч белорусских рублей. Поясняется, что это произошло по вине руководящих сотрудников «Белшины».

- Установлено, что образование просроченной внешней дебиторской задолженности произошло вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей. Госпредприятию причинен ущерб в особо крупном размере, - прокомментировали в прокуратуре Могилевской области.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в служебной халатности (ч.1 ст.428 УК РБ).

Материалы направлены в Следственный комитет, который проведет предварительное расследование.

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