«Когда бегут на литовскую сторону, машут руками камерам». За сутки еще 134 нелегальных мигранта на границе с Беларусью задержали литовские пограничники

Нелегальный мигрантов в Литве вынуждены размещать в школах, местные жители недовольны. Фото: Делфи.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали еще 134 человека, которые пытались нелегально перейти границу со стороны Беларуси. Всего же Служба охраны государственной границы Литвы сообщает о 1232 задержанных на литовско-белорусской границе.

Напомним, из-за наплыва мигрантов с белорусской стороны Литва объявила режим экстремальной ситуации. Как пишет Delfi, в стране принято решение о создании дополнительной инфраструктуры для приема мигрантов – строятся модульные домики, ангары, разбиваются палаточные лагеря. Временно мигрантов размещают в школах, что вызывает недовольство у местных жителей.

-Мы до сих пор не знаем, к чему готовиться и чего ждать, как долго они здесь пробудут. Нам уже пришлось закрыть дошкольную группу, потому что мы передали помещения под нелегальных мигрантов, - приводит издание слова председателя общины одного из городов, где размещены мигранты.

Глава МВД Литвы Агне Билолайте заверила, что для обеспечения безопасности населения будут привлечены все ведомства МВД и, возможно, военные-добровольцы.

Отмечается также странное поведение нелегалов.

-В последнее время они переходят границу там, где установлены камеры видеонаблюдения. Когда они бегут на литовскую сторону, они машут руками камерам - чтобы мы могли их быстро найти, - сообщает Delfi со ссылкой на источник в СОГГЛ.

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