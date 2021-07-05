Видеофакт. В Гродно обрушилась часть дороги на новом мосту, который хотели открыть 3 июля

Часть дороги в Гродно вымыло линем. Фото: autogrodno.by

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что улицы Гродно из-за сильного ливня в воскресенье, 4 июля, превратились в реки: машины и общественный транспорт с трудом передвигались.

Последствия непогоды оказались для гродненских дорог серьезными, сообщил местный ресурс Аutogrodno.by. Так ливневые потоки буквально смыли часть дороги так называемого «четвертого моста», подтопило и другие развязки и проезды.

Оползень после дождя под Гродно. Фото: autogrodno.by

- Смыло грунт возле Центрального рынка, в парке Жилибера и на новой дороге вблизи четвертого моста. Провал на объездной оказался настолько серьезным, что в яму рухнул фонарный столб, часть нового асфальта и пешеходной дорожки, - проинформировал ресурс.

И напомнили, что открытие новой дороги в Гродно планировалось на 3 июля, но был перенесено. Сейчас ее еще до открытия предстоит отремонтировать.

Гродненские дороги 4 июля прошли стресс-тест ливнями. Фото: autogrodno.by

- Обвал случился около 18.00 вечера и это место оперативно огородили водоналивными блоками, а на тротуарной дорожке установили запрещающие знаки, - добавили журналисты.

Также Аutogrodno.by сообщил, что стресс-тест ливнями в Гродно не прошла также развязка «Погораны-Кошевники», где под воду ушло нижнее кольцо. А читатели ресурса сообщали, что подмыло в Гродно и дороги, которым не первый десяток лет.

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