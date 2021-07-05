В Беларуси закрыли корпункт «Еврорадио». Фото: логотип ресурса

Совмин Беларуси принял постановление о закрытии корреспондентского пункта «Еврорадио» в Беларуси. Соответствующее постановление №378 Совета Министров размещено на сайте Национального правового интернет-портала Беларуси.

Постановление «О закрытии в Беларуси корреспондентского пункта «Европейского радио для Беларуси» принятое правительством Беларуси датировано 2 июля 2021-го года.

Постановление опубликовано в реестре Национального правового интернет-портала Беларуси. Иллюстрация: принт-скрин pravo.by

Напомним, в августе 2020-го года в Беларуси был заблокирован доступ к сайту «Еврорадио», журналисты ресурса не имели аккредитации для работы в стране.

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