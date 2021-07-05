Фотофакт. В Минске есть бассейн, где толстые собаки сбрасывают вес

Этот шпиц весит вдвое больше нормы, бассейн помогает ему сбрасывать лишнее. Фото: Минск-Новости.

Единственный в Беларуси бассейн, где четвероногим питомцам помогают сбросить вес, находится в Минске. О том, как это работает, рассказывает агентство Минск-Новости.

Владелец бассейна Андрей Хартанович организовал необычный реабилитационный центр для собак после того, как с его собственным псом случилось несчастье и ветврач посоветовал собаке плавание, чтобы восстановиться после травмы. В бассейне собаки сбрасывают вес и лечатся от неврологических проблем, артритов, артрозов. Чтобы развлекать собак, в бассейне есть игрушки. Чтобы пес не боялся, хозяин может сам плавать вместе с питомцем. Некоторых приходится заманивать в бассейн лакомствами, у некоторых первые заплывы длятся всего 15 секунд.

В основном проблемы с весом бывают у возрастных собак. В бассейне псы сбрасывают лишнее. Так, там с гордостью рассказывают о лабрадоре Салли, который за месяц сбросил 10 кило и о ньюфаундленде, который из-за лишнего веса однажды просто упал на прогулке и не смог дойти до дома. В бассейне пес сбросил 15 лишних кило.

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