Уголовное дело в отношении Знака и Колесниковой было передано Минский областной суд. Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико

Уголовное дело в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой было передано в Минский областной суд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.

- Теперь официально: уголовное дело в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой по части 1 статьи 357 УК (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти), части 3 статьи 361 УК (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета), части 1 статьи 361-1 УК (Создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением) поступило для рассмотрения в Минский городской суд. Дата рассмотрения на данный момент не известна. Готовимся к разбирательству, - написал Лаевский.

По словам адвоката, защитой изначально последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений.

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