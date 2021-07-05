Змея напугала жильцов дома в Столине – ее выловили спасатели

Змея напугала жильцов дома в Столине. Фото: pixabay

Змея ползала возле одного из домов в Столине. Об этом сообщил в МЧС один из жильцов.

«1 июля столинским спасателям поступило сообщение от взволнованного жильца многоквартирного дома на ул. Советской, который сообщил, что у входа в подъезд находится змея», – сообщили в МЧС.

Как выяснилось, мужчина возвращался домой. Когда он подошел к подъезду, то услышал странное шипение и даже увидел хвост, затем сразу же обратился за помощью к спасателям.

«Прибывшие на место работники МЧС осмотрели один из подъездов и обнаружили змею. При помощи специального инструмента пресмыкающееся извлекли. Отловленной змеей оказался уж. Спасатели обезвредили его. Никто не пострадал», – рассказали подробности в МЧС.

Также спасатели напомнили, что не стоит самостоятельно пытаться поймать змею, и дали несколько советов, как себя вести в такой ситуации.

Змею отловили спасатели. Фото: МЧС

«Покиньте дом; предупредите родных, соседей о нахождении змеи в доме; сообщите о происшествии спасателям по телефонным номерам 101 или 112; ожидайте прибытия специалистов для оказания помощи», – уточнили в МЧС.

Добавим, что уж – это неядовитая змея, которая наиболее распространена в умеренных широтах Евразии. Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей «желтыми ушами» – ярко выраженными отметинами на голове, чаще желтыми, но иногда белыми и оранжевыми. В редких случаях отметины могут быть слабо выражены или отсутствовать. Самки по размеру больше самцов, иногда достигают 2 метров, но чаще всего бывают не больше метра.

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