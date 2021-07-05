Главу партии БНФ Костусева с отеками и проблемами с сердцем перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарке. Фото: sputnik.by
Главу партии БНФ Григория Костусева с отеками и проблемами с сердцем перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook временно исполняющий обязанности главы партии Вадим Саранчуков.
- Председатель партии БНФ Григорий Костусев с отеками и проблемами с сердцем перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарке. Об этом стало известно в тот момент, когда у его дочери не приняли передачу, - говорится в сообщении.
Напомним, что председатель партии БНФ Григорий Костусев был задержан в Шклове 13 апреля 2021 года. Он проходит подозреваемым по «делу о государственном перевороте».
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