Корова умерла от бешенства в Воложинском районе. Фото: pixabay

Бешенство коровы зарегистрировано в Воложинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Больное животное обнаружили 3 июля, корова умерла. На следующий день специалисты узнали причину.

«В 10-30 из ГУ «Воложинская районная ветеринарная станция» поступило подтверждение факта бешенства коровы, павшей 03.07.2021 на территории МТФ КСУП «Сивица» в д. Замостяны Воложинского р-на Минской области», – рассказали подробности в МЧС.

В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.

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