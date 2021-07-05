Корова умерла от бешенства в Воложинском районе. Фото: pixabay
Бешенство коровы зарегистрировано в Воложинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Больное животное обнаружили 3 июля, корова умерла. На следующий день специалисты узнали причину.
«В 10-30 из ГУ «Воложинская районная ветеринарная станция» поступило подтверждение факта бешенства коровы, павшей 03.07.2021 на территории МТФ КСУП «Сивица» в д. Замостяны Воложинского р-на Минской области», – рассказали подробности в МЧС.
В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.
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