Генпрокуратура Беларуси направила в Россию требование о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. Фото: Евгений КРАСНООК

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Россию требование о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- С августа 2020 года Анжелика Агурбаш размещала в интернете, социальных сетях и на YouTube сведения, которые были направлены на возбуждение иной социальной вражды и розни в отношении силовиков и государственных служащих. Помимо этого, она опубликовала сведения, содержащие оскорбление президента Беларуси, соединенные с обвинение его в совершении особо тяжких преступлений, - написано в сообщении.

В Генеральной прокуратуре добавили, что в отношении певицы санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года была направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности, - говорится в сообщении.

Напомним, что в отношении исполнительницы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК – Разжигание вражды или розни, а также по части 2 статьи 368 УК – Оскорбление президента.

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