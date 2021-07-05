Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июля 2021 года: 614 новых случаев COVID-19, девять смертей

За сутки в Беларуси выявили 614 новых случаев COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Свежие данные по коронавирусу в Беларуси опубликовал 5 июля Минздрав. Так, за сутки в республике выявили 614 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 488 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 421 тыс. 964 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 414 тыс. 948 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – рассказали в Минздраве.

Также там сообщили, что за сутки в Беларуси скончались девять пациентов с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории республики умерли 3 тыс. 194 пациента с выявленным COVID-19.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране выполнили 9 тыс. 234 теста, а всего таких анализов провели уже 6 млн. 875 тыс. 575 тестов.

Также в Минздраве рассказали о ходе вакцинации. Более 980.8 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652.6 тыс. человек прошли полный курс.

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