Владимир Караник прокомментировал обрушение участка дороги около нового автомобильного моста в Гродно. Фото: sb.by

Губернатор Гродненской области Владимир Караник в эфире телеканала «Гродно Плюс» прокомментировал ситуацию с обрушением участка дороги около нового автомобильного моста в Гродно. Он отметил, что обрушение стало следствием сразу нескольких неблагоприятных факторов.

- Это новая дорога, поэтому откосы еще не были укреплены травой, дерном и оказались более склонны к разрушению водой. В этом месте откоса при разрушении была повреждена ливневка. По этой причине, в это место стала поступать вода как из самого дорожного полотна, так и из канализации, что и обусловило масштаб повреждения дорожного полотна, - сказал Караник.

Он добавил, что в дальнейшем на месте случившегося будет проведено укрепление грунта, будут организованы лотки для аварийного сброса воды, а склоны будут укреплены геосеткой, чтобы они могли противостоять ливням еще до того, как укрепится дерн.

- Все запланированные мероприятия будут проведены в течение 7-10 дней. Они позволят не только устранить повреждения, но и сведут к нулю риск повторения подобных ситуаций в будущем. На данный момент в Гродно изучают ситуацию в тех места, где уже возникали проблемы, связанные с дождями, - отметил Караник.

По его словам, будет утвержден план дальнейших действий: где-то будет промыта ливневка, где-то будут дополнительно сделаны вобосбросы, а где-то – заменят дорожное полотно, чтобы обеспечить нормальные уклоны.

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