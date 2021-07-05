«Решил нарвать водорослей для приманки»: в Следственном комитете рассказали подробности гибели мужчины в Свислочи

В Следственном комитете рассказали подробности гибели мужчины в Свислочи. Фото: телеграм-канал СК

В воскресенье, 4 июля, в Минске водолазы достали тело мужчины из Свислочи. В телеграм-канале Следственного комитета рассказали подробности случившегося.

- В воскресенье, 4 июля, 64-летний мужчина вместе со своими знакомыми на берегу реки Свислочь ловил рыбу. Предварительно удалось установить, что мужчина решил нарвать водорослей, чтобы в последующем использовать их в качестве приманки, и отошел в сторону. После этого очевидцы заметили его уже в центре реки. Спустя непродолжительное время мужчина ушел под воду и больше не выплыл, - прокомментировали в СК.

И добавили, что тело мужчины водолазы достали с глубины более двух метров.

- Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Минску был проведен осмотр места случившегося, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также были опрошены знакомы погибшего и очевидцы произошедшего, - рассказали в Следственном комитете.

В Следственном комитете рассказали подробности гибели мужчины в Свислочи. Фото: телеграм-канал СК

По данному факту Центральным районным отделом СК проводится проверка.

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