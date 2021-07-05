Мама нашла 4-летнего сына без сознания в пруду и смогла спасти жизнь ребенку до приезда скорой

Мать нашла 4-летнего сына без сознания в пруду и смогла спасти ему жизнь до приезда скорой. Фото: pixabay

Невероятная история спасения произошла 2 июля в Сморгонском районе: мама успела оживить потерявшего сознание в пруду маленького сына до приезда скорой. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, 2 июля текущего года 4-летнии мальчик находился дома с мамой. Днем ребенок вышел во двор, чтобы погулять. Через некоторое время женщина обнаружила его без сознания в искусственном пруду на приусадебном участке. Местная жительница сделала сыну массаж сердца, освободив легкие от воды, и вызвала скорую», – рассказали подробности в СК.

В настоящее время малыш находится в больнице, угрозы его жизни и здоровью нет.

По данному факту следователи проводят проверку. Следователем с привлечением специалистов Госкомитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, также опросили родственников и соседей ребенка.

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