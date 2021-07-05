Худрук Купаловского театра Нефедова: «Я русская, рожденная в Белоруссии»

Нефедова заявила, что она русская, рожденная в Белоруссии. Фото: sb.by

Художественный руководитель Купаловского театра Ольга Нефедова на вопрос журналиста телеканала «Беларусь 1» о нашей стране ответила, что для нее Белоруссия – теплее.

- Я русская, рожденная в Белоруссии. Я здесь родилась. Да, я считаю себя белоруской, конечно же. Для меня Беларусь, я бы даже сказала «Белоруссия», для меня это теплее. Это Родина, - сказала Нефедова.

Напомним, что Ольга Нефедова была назначена на должность художественного руководителя Купаловского театра 1 июня 2021 года.

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