Курсы валют в Беларуси на 5 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подорожал

Актуальные курсы валют в Беларуси на 5 июля Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 5 июля, состоялись торги. Евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0068 и теперь стоит 2,5358 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0032 и теперь стоит 3,0105 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0062 и теперь стоит 3,4608 белорусского рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нацбанк с 9 июля меняет порядок установления официальных курсов белорусского рубля.

В Нацбанке добавили, что изменения связаны с реализацией положений обновленного Банковского кодекса. (подробности)

В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют. Вот что изменится.

Новый порядок обменных операций был прописан в соответствующей «Инструкции о проведении валютных операций». (подробности)