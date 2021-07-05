Курсы валют в Беларуси на 5 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подорожал

Актуальные курсы валют в Беларуси на 5 июля
Фото: Инна КОРСАК
На Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 5 июля, состоялись торги. Евро и российский рубль подорожали, а доллар подешевел. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.
Доллар подешевел на 0,0068 и теперь стоит 2,5358 белорусского рубля.
Евро подорожал на 0,0032 и теперь стоит 3,0105 белорусского рубля.
Российский рубль подрос на 0,0062 и теперь стоит 3,4608 белорусского рубля.
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