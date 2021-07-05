Инфекционист назвал особенности коронавируса у привитых

Коронавирус у привитых лечат так же, как и у тех, кто не вакцинировался. Фото: pixabay

Коронавирус у привитых лечат так же, как и у тех, кто не вакцинировался. При этом прогноз более благоприятен у получивших вакцину. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

– Протоколы лечения те же самые, – сказал он, его слова приводит «РИА Новости».

Медик добавил, что в случае заражения COVID-19 у привившихся пациентов симптомы в целом не отличаются, однако они не так выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

Добавим, что ранее инфекционист Тимаков рассказывал, что из-за мутаций коронавирус начал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию. Среди основных его проявлений – насморк, боль в горле, кишечные расстройства, в то же время потеря обоняния уже встречается не так часто.

Медик отметил, что отличить коронавирус от обычной простуды самостоятельно очень сложно, в связи с чем люди не догадываются, что подхватили именно COVID-19 и не идут к врачу вовремя.

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