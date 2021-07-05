Адвокат сообщил, что состояние здоровья Юлии Чернявской значительно ухудшилось. Фото: со страницы Юлии Чернявской в Facebook

Адвокат сообщил, что состояние здоровья Юлии Чернявской, которая уже второй месяц находится под домашним арестом по «Делу TUT.BY», значительно ухудшилось. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале tut.by.

Юлии Чернявской необходимо медицинское обследование и уход врачей, а это, в условиях нынешней меры пресечения, получить невозможно. Защита Чернявской будет настаивать на замене домашнего ареста на личное поручительство или подписку о невыезде.

Напомним, что Юлия Чернявская перестала выходить на связь 18 мая.

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