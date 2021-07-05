Как будет работать «Еврорадио» в Беларуси после закрытия корпункта: в редакции прокомментировали ситуацию

«Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») не прекратит свою работу в стране. Фото: pixabay

«Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») не прекратит свою работу в стране, несмотря на решение правительства закрыть корпункт в Минске. Об этом сообщается в Telegram-канале медиа.

«Закрытие корпункта «Еврорадио» в Беларуси – это, скорее всего, одна из частей ответа белорусских властей на санкции со стороны Евросоюза, – считают в редакции. — Мы официально работали в Минске 11 лет. То, что правительство закрывает корпункт именно сейчас, после введения четвертого пакета и секторальных санкций, вряд ли совпадение».

Также в сообщении отмечается, что это событие повлияет на работу.

«Но не остановит нас. С лета не работает наш сайт euroradio.fm, с осени наши корреспонденты не могут получить в МИД аккредитацию. Но мы продолжали работать. И закрытие корпункта принципиально ситуацию не меняет. Мы ждали такого поворота событий и готовились. Не можем сказать, что были до конца готовы, но план есть, и не один», – сказано в сообщении.

В редакции добавили, что у «Еврорадио» есть офис в Варшаве, который белорусские власти закрыть не могут.

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