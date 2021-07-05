Замминистра здравоохранения Богдан: «Переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли»

Богдан рассказала, что переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан рассказала, что переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca проводились, но они к нам не пришли. Об этом сообщает «Звязда».

- Всемирная организация здравоохранения предложила всем странам вступить в структуру «Ковакс». Условием участия была предоплата будущих вакцин. Мы присматривались, анализировали и приняли решение не спешить со вступлением в «Ковакс». Выяснилось, что все сделали правильно: ни в одной стране данная инициатива не заработала. К примеру, Великобритания внесла предоплату и по этой программе вакцину не получила, - сказала Богдан.

Она добавила, что в качестве стратегии было выбрано сотрудничество с Россией.

- Мы принимали участие и в испытаниях российской вакцины. Первыми получили партии для прививки. Не бесплатно, это была госзакупка. После этого мы смогли на предприятиях «Белфармации» наладить производство российской вакцины. Созданный в Беларуси «Спутник» имеет несколько степеней контроля качества. Часть флаконов из каждой партии проверяется в институте имени Гамалеи в Москве. И только после этого поступает в поликлиники страны, - пояснила Богдан.

По ее словам, велись переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca.

- Велись переговоры с производителями вакцин Pfizer и AstraZeneca, но они не пришли к нам. Больше переговоры не ведутся. В то же время мы ведем переговоры по поставкам в Беларусь вакцины Pfizer при участии посольства США. Ответ был следующим: если останется, то мы вам передадим, - заявила Богдан.

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