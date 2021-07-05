МИД Литвы: Офис Светланы Тихановской получил в Литве дипломатический статус

Офис Тихановской получил дипстатус в Литве. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая с августа 2020 года находится в Литве в результате отъезда из Беларуси после президентских выборов, получил официальный дипломатический статус. Об этом сообщил 5 июля журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

– Белорусское демократическое представительство в Литве официально аккредитовано, – сказал он, его цитирует ТАСС. По словам министра, это сделано по просьбе офиса Тихановской.

На брифинге в МИД Ландсбергис вручил экс-кандидату в президенты Беларуси ноту внешнеполитического ведомства об аккредитации.

– Демократическое представительство сможет находиться и работать в Литве до тех пор, пока воля народа Беларуси не будет справедливо и окончательно реализована в его государстве, – заявил глава МИД Литвы. Министр добавил, что этот шаг – продолжение политики литовских властей «в поддержку представителей белорусского народа и Тихановской».

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