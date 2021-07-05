Представитель Анжелики Агурбаш отреагировала на запрос Генпрокуратуры Беларуси о выдаче певицы

Певица Анжелика Агурбаш, требование о выдаче которой направила в Россию белорусская Генпрокуратура, имеет гражданство РФ. Фото: Евгений КРАСНООК

Певица Анжелика Агурбаш, требование о выдаче которой направила в Россию белорусская Генпрокуратура, имеет гражданство РФ. Об этом заявила представитель артистки, комментируя ситуацию.

В настоящее время Агурбаш находится в России.

– Анжелика находится в России, естественно. Она в курсе, естественно, всех событий, она знает, по каким статьям ее обвиняет Генеральная прокуратура Беларуси, – сказала представитель Агурбаш агентству «РИА Новости».

По ее словам, у певицы «российское гражданство, она гражданка РФ, она белоруска, рожденная в Беларуси, и гражданка РФ».

Представитель Агурбаш добавила, что на данный момент она не знает, есть ли у исполнительницы белорусское гражданство.

Отметим, что, согласно Кониституции РФ, гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы страны или выдан другому государству.

Тем временем портал news.ru сообщил, что сама Агурбаш решила просить помощи у президента России Владимира Путина.

– Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием, – обратилась к Путину Агурбаш.

Певица сказала, что выходила к посольству Беларуси прошлым летом и не видит в этом ничего плохого.

- Я всего лишь высказывала своё мнение - это моё право, данное мне по закону. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни - это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость, - добавила Агурбаш.

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